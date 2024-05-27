Новый тренер «Спартака» Станкович прилетел в Москву

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что уже успел провести беседу с новым наставником красно-белых Деяном Станковичем.

По его словам, серб уже прибыл в Москву.

«Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на тренировках, так и в играх. Мы уже встретились со Станковичем в Москве и пообщались», — заявил босниец.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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