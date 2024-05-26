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Стал известен последний участник АПЛ сезона-2024/25

«Саутгемптон» обыграл «Лидс» в финале плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ

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Reuters

«Саутгемптон» стал 20-м участником сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В решающем матче плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в элитном дивизионе английского футбола «святые» оказались сильнее «Лидс Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 85 862 зрителей и завершилась победой «Саутгемптона» с минимальным перевесом — 1:0.

Единственный мяч в составе победителей на 24-й минуте забил 27-летний англичанин Адам Армстронг, ему ассистировал 24-летний ирландец Вильям Смолбон.

По итогам сезона в Чемпионшипе прямое повышение в классе получили «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун», занявшие две строчки в турнирной таблице. Из АПЛ в нижний дивизион отправились «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который в 2024 году выиграл четвертый титул подряд и шестой за прошедшие семь лет. В медальной тройке оказались также лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Шанхай» Слуцкого продлил безпроигрышную серию до 15 матчей.

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Футбол. Чемпионат Англии
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