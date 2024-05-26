Леклер выиграл Гран-при Монако

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер стал победителем очередного этапа Гран-при «Формулы-1», который состоялся на городской трассе в Монте-Карло.

Для Леклера, имеющего гражданство королевства Монако, эта победа стала первой на домашнем треке. Вторым к финишу прибыл гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, отставший от победителя менее чем на восемь секунд. Следом за ним финишную черту пересек Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, он завершил гонку на шестой позиции, проиграв Леклеру более 13 секунд чистого времени. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» состоится в Канаде на автодроме в Монреале. Гонка пройдет 9 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились.