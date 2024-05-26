Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), в первом круге турнира одолев представителя Японии Таро Даниэла.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 13 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. За это время Рублев выполнил 17 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).

Во втором раунде турнира российский теннисист сразится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Даниил Медведев рассказал, из-за чего он может отказаться от поездки на Олимпиаду.