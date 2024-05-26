Уход Сафонова в «ПСЖ» назвали большой потерей

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев в интервью Legalbet заявил, что переход вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» станет большой потерей для «Краснодара».

По его мнению, вратарь «быков» на данный момент является сильнейшим в России.

«Думаю, что в уходящем сезоне чемпионата России именно Матвей был лучшим. Конечно, его уход — это потеря. Не знаю, насколько ему будет интересно быть вторым номером в «ПСЖ». Переход в такой статусный клуб — это здорово, но все же это не роль основного голкипера», — заявил Абаев.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Ранее в РФС назвали имя сильнейшего форварда России.