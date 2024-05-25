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Лидер «Локомотива» может продолжить карьеру в Греции

Журналист Карпов: Антон Миранчук переходит в греческий ПАОК

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РИА Новости

Российский полузащитник Антон Миранчук, который в статусе свободного агента покидает московский «Локомотив», продолжит карьеру в греческом ПАОКе. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Миранчук переберется в клуб из Салоников на правах свободного агента и подпишет контракт до июня 2027 года. Антон будет зарабатывать в ПАОКе €1,4 млн в год, а также получит €1 млн в качестве подписного бонуса.

За греческий клуб с 2023 года выступает еще один российский футболист — Магомед Оздоев. В сезоне-2023/24 ПАОК стал чемпионом Греции.

Миранчук играет в системе «Локомотива» с 2011 года. За это время он также выступал в эстонской «Левадии» в 2016 году на правах аренды. В этом сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» завершается в июне.

«Локомотив» по итогам сезона стал четвертым в Российской премьер-лиге. «Железнодорожники» отстали от выигравшего чемпионат России «Зенита» всего на три балла.

Ранее в «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.

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