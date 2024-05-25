В «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после поражения от «Краснодара» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался об упущенном чемпионстве команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это хорошее выступление. В прошлом сезоне было девятое место, так что мы сделали шаг вперед. Но когда ты к последнему туру лидируешь, то хочется уже чемпионства. Мы сейчас грустим, потому что упустили чемпионство», — заявил Личка.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее «ПСЖ» достиг договоренности с «Краснодаром» по трансферу Матвея Сафонова.