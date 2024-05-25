Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» в шестой раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу

«Зенит» обыграл «Ростов» и выиграл чемпионат России

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевал шестой чемпионский титул подряд.

Встреча состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1.

На 54-й минуте матча «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, вышел вперед, отличился Роналдо. На 65-й минуте «Зенит» сравнял счет, Густаво Мантуан реализовал 11-метровый удар, который главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил после того, как мяч попал в руку Умару Сако в штрафной ростовской команды. На 72-й минуте игры Маттео Кассьерра отправил мяч в ворота, однако гол был отменен из-за положения «вне игры».

На 85-й минуте Артур забил победный гол, который принес петербургской команде чемпионство. В активе команды после этой победы оказалось 57 очков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате также претендовали московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Игра завершилась победой «быков» со счетом 1:0, по очкам у команд равенство — 56.

Ранее был назван игрок «Зенита», который стал разочарованием РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами