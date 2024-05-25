Тарасова рассказала, есть ли в России фигуристы, способные выиграть медали на ОИ-26

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что российские фигуристы смогут выступить на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«В России сейчас есть спортсмены, способные завоевать медали там. Но мы не будем заранее произносить их имена — нам это не выгодно. Много ли таких фигуристов? На Олимпийских играх много не бывает! Спортсменов, которые выигрывают золотые медали всегда очень мало, но у нас есть люди, способные это сделать», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее глава ФФККР заявил, что у россиян есть шансы поехать на ОИ 2026 года.