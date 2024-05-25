Российские волонтеры написали письмо Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду

Российские волонтеры, которым в конце апреля было отказано в работе на парижской Олимпиаде, написали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой отметить запрет, передает ТАСС.

Волонтеры отметили в письме, что они обязуются соблюдать все французские законы, законы Евросоюза, Олимпийскую хартию и Хартию олимпийского и паралимпийского волонтерства. Также они отметили, что не нарушали закон и не привлекались к уголовной ответственности. Также в письме сказано, что волонтеры уже получили визы и купили билеты во Францию.

Ранее волонтеры уже написали письмо министру внутренних дел Франции, но оно пока осталось без ответа.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на отказ всем волонтерам из России в работе на Играх.