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В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании экс-игрока «Реала»

Тренер Гаджиев заявил, что Черышев интересен махачкалинскому «Динамо»

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РИА Новости

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном трансфере экс-полузащитника сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева. В комментарии Legalbet специалист признал, что Черышев интересен команде, но едва ли клуб сможет удовлетворить финансовые запросы игрока.

«Думаю, вероятность его согласия перейти в махачкалинское «Динамо» минимальная. Тут все будет упираться в финансы. Думаю, наши возможности не будут соответствовать его запросам. Я уже наперед знаю, что это нереально. С другим бюджетом мы бы, возможно, и делали такие шаги», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что «Динамо» интересен не только Черышев, но и покидающий «Спартак» защитник Георгий Джикия, и другие футболисты. По словам Гаджиева, опытные футболисты могли бы очень помочь молодым игрокам махачкалинской команды, однако для этого необходимо, чтобы условия устраивали все стороны.

Махачкалинское «Динамо» следующий сезон проведет в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца розыгрыша Первой лиги дагестанская команда обеспечила себе минимум второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко и на два балла отставая от лидирующих «Химок».

В настоящее время Черышев выступает за итальянскую «Венецию», контракт с которой истекает этим летом. Спортивный директор клуба Филиппо Агомери Антонелли уже заявил, что «Венеция» не будет предлагать россиянину новый контракт. С августа 2022 года Черышев провел за итальянскую команду 34 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и сделав два результативных паса.

Ранее Гаджиев заявил, что вратари могут помешать московскому «Динамо» выиграть РПЛ.

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