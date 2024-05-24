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Тренер «ПСЖ» не пришел на прощальный ужин к Мбаппе

Тренер «ПСЖ» Энрике не присутствовал на прощальном ужине Килиана Мбаппе

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Panoramic/Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал единственным представителем французского клуба, кто отсутствовал на прощальном ужине форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, причиной этому послужил конфликт между испанским специалистом и французским футболистом, который возник в сезоне-2023/24.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский клуб. Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее стало известно, сыграет ли Мбаппе на Олимпиаде.

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