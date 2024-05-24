Российскую теннисистку засняли со второй ракеткой мира в ресторане

Российская теннисистка Анна Калинская поужинала в одном из ресторанов Парижа вместе со второй ракеткой мира, итальянским спортсменом Янником Синнером. Информацию об этом опубликовал таблоид Dagospia.

Издание написало, что спортсмены были в ресторане с видом на Лувр и Эйфелеву башню. Они сидели не за столиком, а за большой стойкой, беседуя и стараясь не быть замеченными.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о романе Калинской и Синнера.

Калинская — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге теннисистка идет на 25-м месте. Синнер занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступая только Новаку Джоковичу.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Даниила Медведева выбили из топ-4 ATP.