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Названы две причины выхода «Далласа» Дадонова в полуфинал Кубка Стэнли

Комментатор Майков: «Даллас» был сильнее «Колорадо» глубиной и в реализации

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Jerome Miron/Reuters

Хоккейный комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru», почему «Даллас Старз» выбил «Колорадо Эвеланш» из розыгрыша Кубка Стэнли, назвав глубину состава нападения и реализацию создаваемых моментов двумя главными причинами побед «звезд», за которых выступает российский форвард Евгений Дадонов.

«В третьем матче, честно говоря, мне показалось, что «Даллас» начал проседать по физике, хотя они и выиграли 4:1, но было ощущение, что «Колорадо» их прям вот именно силой, именно физикой, именно хитами где-то задавливает. Все-таки «Даллас» не такая тяжелая, не такая тяжеловесная команда. «Колорадо» в этом плане помощнее. Реализация моментов лучше у «Далласа». «Колорадо» они наказывали за огромное количество ошибок. А главный фактор – это глубина состава, потому что те 12 нападающих, которые есть у «Далласа», ну, «Колорадо» здесь тягаться не может. То есть у них есть ярко выраженная атакующая группа с Маккинноном, с Рантаненом, вот была с Ничушкиным, Макар на синей. Там вот все понятно. И «Колорадо» крайне зависим, конечно, от этой лидирующей группы. Идет игра там, все окей, будем играть, будем бороться. Не идет, ну вот пожалуйста, что было в четвертой игре», — считает Майков.

«Даллас» обыграл «Колорадо» в серии в шести матчах и вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном», прошедшим «Ванкувер» в семи встречах.

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024.

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