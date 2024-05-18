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В «Динамо» рассказали, на каких условиях клуб продаст Тюкавина

«Динамо» не будет продавать Тюкавина ниже суммы отступных

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Алексей Даничев/РИА Новости

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не будет продавать Константина Тюкавина ниже суммы отступных, передает «Чемпионат».

«Готовы ли мы летом отпустить Тюкавина? Если посмотреть на ваш вопрос, то мне даже не надо отвечать на него. Есть сумма отступных. Дешевле мы отпускать не готовы», — сказал Гафин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 37 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

«Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин одним словом ответил на вопрос о новом контракте Марцела Лички.

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