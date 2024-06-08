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Замгубернатора Тюменской области арестовали

Замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина сроком до 06 августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Вахрин обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Такая же мера пресечения была избрана второму фигуранту дела о даче взятки. Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

До этого Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. В заявлении отмечается, что инстанция избрала экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Власова отправили в СИЗО на один месяц и 30 суток, он останется под арестом до 5 августа текущего года. Отмечалось, что он получил лично взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе.

Ранее суд в Москве арестовал бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого во взяточничестве.

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