Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки по поручению Путина

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что поручение российского лидера Владимира Путина об инспекции органов опеки уже имеется. Ее слова приводит РИА Новости.
«У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики», — заявила она.
По ее словам, будет подготовлен доклад по текущей ситуации.
«В течение года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики», — отметила она.
До этого Львова-Белова заявила, что тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения, необходимо учесть интересы всех.
В начале июня Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год. Как сообщается в документе, за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%.
Ранее мигрантов поймали на усыновлении детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.