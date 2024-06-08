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Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки по поручению Путина

Львова-Белова: поручение Путина об инспекции опеки есть, подготовка начата

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Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что поручение российского лидера Владимира Путина об инспекции органов опеки уже имеется. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики», — заявила она.

По ее словам, будет подготовлен доклад по текущей ситуации.

«В течение года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики», — отметила она.

До этого Львова-Белова заявила, что тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения, необходимо учесть интересы всех.

В начале июня Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год. Как сообщается в документе, за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%.

Ранее мигрантов поймали на усыновлении детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.

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