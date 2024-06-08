Россиянин Козлов поблагодарил Нетаньяху за возвращение из Газы

27-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Козлов, захваченный в плен палестинкой радикальной организацией ХАМАС и выпущенный оттуда сегодня, чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает новостной портал URA.RU.

Согласно информации ресурса, сейчас мужчина находится в поликлинике в пригороде израильского Тель-Авива. Освобожденных пленных лично навестил Нетаньяху, который тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из плена. В ходе встречи россиянин едва сдерживал слезы.

«Спасибо вам!» — искренне поблагодарил израильского премьера Козлов по-русски.

8 июня ЦАХАЛ освободил четырех пленников ХАМАС. Заложников обнаружили в одном из лагерей в центральной части сектора. Среди спасенных — 27-летний россиянин Андрей Козлов, захваченный в первый день боевых действий, 7 октября 2023 года, на музыкальном фестивале «Нова». Всех освобожденных доставили в израильскую клинику в районе Тель-а-Шомера, их состояние оценивается как хорошее. В плену остаются еще двое россиян — Александр Лобанов и Александр Труфанов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Исламская восьмерка» потребовала прекращения огня в секторе Газа.