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В ХАМАС сообщили о гибели израильских заложников при операции в Нусейрате

В ХАМАС заявили, что израильские заложники погибли при операции в Нусейрате

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Marko Djurica/Reuters

Сторонники палестинского движения ХАМАС сообщили, что несколько израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, погибли при операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат. Об этом заявил официальный представитель боевого крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда, его слова приводятся в официальном в официальном Telegram-канале группировки, передает ТАСС.

«Несколько пленных погибли в результате проведенной операции», — говорится в публикации.

Абу Убайда пригрозил, что операция в Нусейрате может привести «к ухудшению условий содержания заложников», которые остаются в руках ХАМАС. Он предупредил, что такие акции представляют для них «серьезную опасность».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность тем, кто принимал участие в операции по спасению четверых израильских заложников из сектора Газа, а также выразил готовность вернуть всех пленных, находящихся у ХАМАС.

8 июня стало известно, что израильские военнослужащие освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин РФ. В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.

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