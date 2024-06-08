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Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить

Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске могут восстановить

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Дом, по которому пришелся ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске, по предварительным данным, возможно восстановить, однако окончательное решение будет принято комиссией из московских специалистов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома.

«По предварительным выводам, он подлежит восстановлению. Окончательное решение будет принято после детального обследования», — отметил Пасечник.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО). Несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.

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