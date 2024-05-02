Стало известно, в какой срок Промеса должны экстрадировать в Нидерланды

Адвокат Керем Канатан, специализирующийся на международном уголовном праве и вопросах экстрадиции, ответил на вопрос, в какой срок нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса должны экстрадировать в Нидерланды. Его слова приводит ESPN.

«Если все условия будут соблюдены, то в целом, экстрадиция в Нидерланды может произойти в течение 30 дней. Я буду удивлен, если Промес не окажется в Нидерландах в этом году. Я ожидаю подобного исхода», — заявил адвокат.

2 мая в ОАЭ должно состояться первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стала известна дата слушаний по апелляциям Промеса.