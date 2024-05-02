Стала известна дата слушаний по апелляциям Промеса

Слушание по двум апелляциям нападающего «Спартака» Квинси Промеса пройдет в Амстердаме 20 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Мелиссу Зейлстру.

Отмечается, что рассмотрение дел по существу состоится позже назначенной даты.

В Нидерландах Промес проходит по делам о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.

Сейчас игрок находится в ОАЭ под арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

Ранее дело Промеса о ДТП закрыли.