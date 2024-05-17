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Группировка «Запад» за неделю заняла более выгодные рубежи

Группировка «Запад» за неделю заняла более выгодные рубежи и отразила 37 атак

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РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в течение недели продолжали занимать более выгодные позиции. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что западная группировка нанесла поражение формированиям 18 бригад ВСУ и отразила 37 контратак противника.

Минобороны также сообщало, что российские военные группировки «Север» Вооруженных сил страны за неделю взяли 12 населенных пунктов в Харьковской области. В течение последних семи дней были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое и Красное. Также под контролем военных страны теперь находятся Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Французская радиостанция Europe 1 сообщала, что подразделения Вооруженных сил Украины недоукомплектованы личным составом в среднем на 40%, также в украинской армии увеличились случаи дезертирства. Отмечается, что военные на Западне начинают осознавать, что ситуация на фронте сильно изменилась.

Ранее ВСУ использовали более 90 боеприпасов для обстрелов Белгородской области.

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