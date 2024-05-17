Додон раскритиковал власти Молдавии за решение провести учения НАТО

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешнее руководство страны может привести республику к войне, проводя учения НАТО на ее территории и тратя миллионы долларов на вооружение. Его слова передает РИА Новости.

Он раскритиковал власти за трату денег на вооружение, а не на экономику. Также он выступил против учений американских военных в то время, когда «рядом война».

«Нынешняя власть может привести Молдавию к войне. Они двигаются в этом направлении», — сказал Додон.

Он добавил, что вся оппозиция ради безопасности страны должна объединиться против войны и против Майи Санду.

2 мая Министерство обороны Молдавии сообщило, что масштабные военные учения Swift Response 2024 пройдут на территории страны в период с 9 по 16 мая 2024 года. В заявлении отмечалось, что тренировки будут проводиться под командованием США. При этом в них должны принять участие более 400 военнослужащих из обоих государств.

Ранее американские солдаты провели учения, в рамках которых сражались с роботами.