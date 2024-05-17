Тарасова о МОК: хочется вспомнить все нецензурные слова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским журналистам использовать любые национальные символы на парижской Олимпиаде, передает ТАСС.

«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены. Пусть уже это все пройдет, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее Владимир Путин высказался об олимпийском перемирии.