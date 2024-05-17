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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в приграничном регионе

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

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РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило, что 17 мая около 15:30 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор этого региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, с утра 17 мая село Грузское Борисовского района атаковали украинские дроны. Всего они сбросили четыре взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате повреждено два транспортных средства. Мирные жители не пострадали.

В течение ночи на 17 мая российские военные пресекли ряд попыток ВСУ совершить атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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