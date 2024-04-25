Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА и «Спартак» не смогли выявить победителя в главном матче тура РПЛ

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Главный судья матча Василий Казарцев по ходу первого тайма, вероятно, перепутал игроков «Спартака». Арбитр показал, что за отложенный штраф желтую карточку получает защитник Дуарте, вместо того, чтобы наказать другого игрока обороны — Никиту Чернова, который сфолил в центре поля на Антоне Заболотном. Таким образом, парагваец пропустит следующий матч против «Локомотива».

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее игрок клуба РПЛ заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами