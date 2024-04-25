ЦСКА и «Спартак» не смогли выявить победителя в главном матче тура РПЛ

В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Главный судья матча Василий Казарцев по ходу первого тайма, вероятно, перепутал игроков «Спартака». Арбитр показал, что за отложенный штраф желтую карточку получает защитник Дуарте, вместо того, чтобы наказать другого игрока обороны — Никиту Чернова, который сфолил в центре поля на Антоне Заболотном. Таким образом, парагваец пропустит следующий матч против «Локомотива».

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее игрок клуба РПЛ заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.