Чемпион мира назвал минус завершившегося финала Кубка Гагарина

Трехкратный чемпион мира по хоккею, бывший нападающий «Динамо», обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Терещенко высказался об итогах Кубка Гагарина-2024. В комментарии Legalbet он признался, что остался неудовлетворен тем, как быстро прошла решающая серия.

«<…> конечно, остался осадок, что финал пролетел так молниеносно. Думаю, болельщикам и любителям хоккея было мало. Хотелось бы увидеть больше матчей в главной серии сезона. Но случилось, как случилось, «Металлург» нужно поздравить с заслуженной победой. Хоккеисты и тренерский штаб большие молодцы, снимаю шляпу», — сказал Терещенко.

Обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», обыграв в четвертом матче финальной серии ярославский «Локомотив». На пути к финалу «Металлург» обыграл хабаровский «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

«Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее в Кубке Гагарина был установлен новый рекорд.