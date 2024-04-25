Стало известно, за какое место в РПЛ поборется «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко оценил перспективы красно-белых на финишном отрезке текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что москвичи поборются за третье место, а также похвалил исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича за то, что он наладил атмосферу в коллективе.

«По крайней мере, побороться за третье место «Спартаку» возможно. Неизвестно, как дальше сложатся игры. Но сейчас Слишкович создал микроклимат в команде, и это отражается на результате. Тренер и схему менял от матча к матчу. А главное, ребята сами говорят о своем настроении, о том, как они общаются между собой. У них есть внутреннее единство», — считает Деменко.

На данный момент «Спартак», набрав 38 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на 12 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович, прежде ассистировавший испанцу Гильермо Абаскалю, уволенному с должности наставника красно-белых 14 апреля. При Слишковиче «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» в Кубке России, а также разгромил в гостях «Ростов» 5:1.

В четверг, 25 апреля, красно-белые в гостях сыграют с ЦСКА. Дерби начнется в 20:30 по столичному времени.

Ранее поражение от «Ахмата» назвали психологическим ударом для ЦСКА перед дерби со «Спартаком».