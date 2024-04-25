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Игрока «Спартака» призвали успокоить перед дерби с ЦСКА

Непомнящий о Соболеве: его надо успокоить, самоутверждается там, где не нужно

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий считает, что нападающему «Спартака» Александру Соболеву нужно успокоить свои нервы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Соболев наиграл на удаление в матче с «Ростовом»? Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить! Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав... Рефлексия. Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. Самоутверждается там, где не нужно!» — сказал Непомнящий.

Соболев в последнем матче с «Ростовом» вышел на замену и получил желтую карточку. Всего в текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 21 матч, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

25 апреля ЦСКА примет «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА перед очной встречей, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» — пятый (38 очков).

Ранее игрок ЦСКА признался, что у него двоякие эмоции от последнего матча против «Спартака»..

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