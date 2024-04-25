Хави остается в «Барселоне» на посту тренера клуба

Вице-президент футбольного клуба каталонской «Барселона» Рафа Юсте подтвердил, что главный тренер клуба Хави останется в команде, передает Marca.

«Хави очень нравится этот проект. Он продолжает работу с энтузиазмом, потому что он настоящий болельщик «Барсы». Он любит нас. Мы не выиграли ни одного титула, но у меня есть уверенность, что мы пробудились», — сказал Юсте.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

После 32 туров Ла Лиги «Барселона», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В прошлом туре сине-гранатовые уступили «Реалу» со счетом 2:3. «Сливочные» лидирует в чемпионате, имея на 11 очков больше. Тройку замыкает «Жирона» (68 очков).

Ранее Хави сравнили с уволенным из «Спартака» тренером.