Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хави остается в «Барселоне» на посту тренера клуба

Вице-президент «Барселоны» Юсте: Хави остается в команде

close
100%
Albert Gea/Reuters

Вице-президент футбольного клуба каталонской «Барселона» Рафа Юсте подтвердил, что главный тренер клуба Хави останется в команде, передает Marca.

«Хави очень нравится этот проект. Он продолжает работу с энтузиазмом, потому что он настоящий болельщик «Барсы». Он любит нас. Мы не выиграли ни одного титула, но у меня есть уверенность, что мы пробудились», — сказал Юсте.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

После 32 туров Ла Лиги «Барселона», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В прошлом туре сине-гранатовые уступили «Реалу» со счетом 2:3. «Сливочные» лидирует в чемпионате, имея на 11 очков больше. Тройку замыкает «Жирона» (68 очков).

Ранее Хави сравнили с уволенным из «Спартака» тренером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами