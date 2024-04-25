Названа главная проблема «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после поражения от казанского «Рубина» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о проблемах команды, передает «Матч ТВ».

«Сезон складывается так, что мы стали плохо играть дома. Возможно, мы неплохо сегодня играли, но забить не смогли. Раньше мы доминировали в первом тайме, забивали голы. В этом году с этим проблема», — сказал Мостовой.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и сравнялись с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее тренер «Рубина» отказался называть чудом победу над «Зенитом».