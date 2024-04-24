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Тренера ЦСКА обвинили во всех проблемах команды

Габулов заявил, что тренер Федотов является главной проблемой ЦСКА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов считает, что Владимир Федотов не соответствует уровню команды. Его слова передает «Чемпионат».

«Главная проблема ЦСКА? Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА. Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких‑то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений», — сказал Габулов.

Федотов возглавил ЦСКА перед стартом прошлого сезона. Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России и стала обладателем Кубка страны, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти. В матче за Суперкубок красно-синие уступили «Зениту».

В текущем сезоне ЦСКА, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. 25 апреля подопечные Владимира Федотова примут «Спартак». Красно-белые идут на четвертом месте. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее Зарема сравнила ЦСКА с клячей.

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