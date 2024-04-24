Игрок «Вашингтона» заявил, что команда заводится из-за Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался о падении результативности российского форварда команды Александра Овечкина. Его слова передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Каждый раз, когда он заводится, наша команда тоже заводится. Так что я не слишком беспокоюсь за Ови. Мне кажется, было много раз, когда люди говорили, что он не вернется, а потом он внезапно забивал два-три гола. Так что я за него не беспокоюсь. С ним все будет в порядке», — сказал Макмайкл.

В ночь с 23 на 24 апреля «Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф со счетом 3:4. Овечкин не отметился результативными действиями. Счет в серии стал 2:0 в пользу «Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в двух играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее российский тренер объяснил, почему Овечкин не забивает в плей-офф НХЛ.