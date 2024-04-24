Экс-игрок «Боруссии» стал советником председателя правления «Зенита»

Бывший футболист московского «Торпедо» и дортмундской «Боруссии» Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления петербургского «Зенита». Информация об этом появилась в Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дамьена Ле Таллека в Петербурге и желает новый профессиональных достижений вместе с «Зенитом», — указано в заявлении пресс-службы.

Работа 34-летнего французского футболиста будет направлена на развитие партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также над селекционной деятельностью в этих регионах.

После 24 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургский «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают «Краснодар», который идет вторым, на четыре балла.

Следующий матч петербургский клуб проведет 24 апреля и в рамках перенесенного из-за выборов президента Российской Федерации 21-го тура РПЛ сразится с казанским «Рубином». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Иван Новосельцев оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России в 75%.