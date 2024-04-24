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Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс»

Овечкин прокомментировал свою ошибку, приведшую к победному голу «Рейнджерс»

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил свою ошибку, которая во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» привела к тому, что соперники сумели забросить победную шайбу. Его слова приводит журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

«Да, там был какой-то странный отскок, и Зибанеджад сыграл клюшкой по клюшке. Как я уже сказал, удачный для «Рейнджерс» отскок, но я должен играть надёжнее, особенно в таких моментах», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Овечкин в этом матче не набрал очков. Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля.

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