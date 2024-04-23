Назван фаворит в серии «Ванкувера» Михеева и Задорова против «Нэшвилла»

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы «Ванкувера», за который выступают россияне Илья Михеев, Никита Задоров и Василий Подколзин, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли против «Нэшвилла». По мнению Майкова, «Кэнакс» должны пройти дальше, так как немного сильнее соперника во всех линиях и компонентах игры.

«Ну, здесь я за «Ванкувер», потому что, как мне кажется, любую линию, любой аспект, какой ни возьми, «Ванкувер» вот на полшажочка и на полголовы будет выше. То есть «Нэшвилл» много бьет, но «Ванкувер» бьет не меньше. И по хитам они в итоге «Нэшвилл»-то превзошли. В этом они не уступят. Взять какую-нибудь лидирующую тройку, там, у «Нэшвилла» Форсберг, О'Райлли, Нюквист, и у «Ванкувера» трио взять: Петерсон, Босер и Миллер. Вот кто лучше? Мне кажется, ванкуверовская на полшажочка. Топовых защитников взять Йоси против Хьюза. У Йоси, конечно, великолепный сезон, но мне кажется, что все равно Хьюз чуть получше. Вратарей взять, Демко против Сароса – опять же, на полшажочка «Ванкувер» впереди. И вот за счет этого всего он «Нэшвилл» пройдет, но не просто и не быстро. То есть, не 4-0, не 4-1. «Нэшвилл» очень неплохо покусается. Шесть-семь матчей, думаю, будет. Но дальше, скорее всего, пойдет «Ванкувер», — подчеркнул комментатор.

«Ванкувер» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, «Нэшвилл» вышел в Кубок Стэнли с первой позиции уайлд-кард. В первом матче «Кэнакс» одержали победу со счетом 4:2. Перед третьим периодом они уступали со счетом 1:2, но перевернули игру двумя шайбами за 12 секунд, а потом забросили еще и в пустые ворота.

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