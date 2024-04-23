Легенда ЦСКА назвал безобразием матч с «Ахматом»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался крайне разочарован качеством игры армейской команды в рамках матча 25-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Это было безобразие. Скорее всего, игроки не смогли просто настроиться на игру, тренер не смог их настроить. Каждый футболист играл как попало, кто во что горазд. Все хотели выделиться: защитники идут в атаку, играют грубо, нарушают правила, вместо того, чтобы грамотно сыграть против нападающих, толкают их в спину. Два удаления по такой игре полностью закономерны», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Валерий Газзаев призвал наказать игроков ЦСКА.