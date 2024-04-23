Газзаев призвал наказать игроков ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев резко раскритиковал игроков армейского клуба Виллиана Рошу и Игоря Дивеева, которые были удалены по ходу матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это бессмысленные потери. Я считаю, что просто нельзя вот так, на ровном месте зарабатывать карточки и ставить команду в такое положение. Красные карточки Роши и Дивеева — это полнейшая безответственность. Они должны быть оштрафованы и наказаны в клубе. Они подвели команду», — заявил Газзаев.

Из-за дисквалификации и Роша, и Дивеев не смогут сыграть со «Спартаком». Матч состоится 25 апреля в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее «Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА.