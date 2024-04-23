Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Газзаев призвал наказать игроков ЦСКА

Тренер Газзаев призвал наказать игроков ЦСКА Рошу и Дивеева из-за удалений

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев резко раскритиковал игроков армейского клуба Виллиана Рошу и Игоря Дивеева, которые были удалены по ходу матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это бессмысленные потери. Я считаю, что просто нельзя вот так, на ровном месте зарабатывать карточки и ставить команду в такое положение. Красные карточки Роши и Дивеева — это полнейшая безответственность. Они должны быть оштрафованы и наказаны в клубе. Они подвели команду», — заявил Газзаев.

Из-за дисквалификации и Роша, и Дивеев не смогут сыграть со «Спартаком». Матч состоится 25 апреля в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее «Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами