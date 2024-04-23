В США призвали реформировать WADA

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть работу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с допуском на Олимпийские игры китайских пловцов, которые нарушили антидопинговые правила. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте организации.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», — указано в заявлении.

Немецкий телеканал ARD сообщил о том, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещенного препарата триметазидин. Именно из-за этого препарата четырехлетнюю дисквалификацию получила российская фигуристка Камила Валиева. Однако спортсмены из Китая были допущены до летних Олимпийских игр в Токио, которые состоялись в 2021 году.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в WADA предвзяты к Валиевой из-за враждебности к России.