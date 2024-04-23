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Стало известно имя главного судьи матча ЦСКА — «Спартак»

Казарцев назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Спартак»

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РИА Новости

Арбитр Василий Казарцев рассудит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ассистировать Казарцеву будут Валентин Мурашов и Игорь Князев. Виталий Мешков будет главным арбитром VAR, а его ассистентом станет Евгений Кукуляк.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее легенда «Спартака» призвал оставить Карпина в покое.

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