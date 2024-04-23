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Овечкину предрекли вылет из Кубка Стэнли от «Рейнджерс» без побед

Комментатор Майков: Овечкин молодец, но хочу, чтобы «Вашингтон» вылетел быстрее

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, один из участников подкаста «Скользкий лед» и автор своего YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» предрек «Вашингтону» Александра Овечкина поражение всухую в серии первого раунда «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина.

«Что «Вашингтон» попал в плей-офф – это круто. Это, конечно, молодцы, особенно вот со своей спецификой игры, со своей разницей заброшенных и пропущенных, что они находятся там. Это, конечно, парадокс и нонсенс. Но, мне кажется, вообще не получится история прошлогодней «Флориды». Она все-таки немножечко в другом стиле залезала в плей-офф. Поэтому, ну, честно, не хотел видеть «Вашингтон» в плей-офф. И я хочу, чтобы они там оставались как можно меньше. Поэтому 4-0 в пользу «Рейнджерс» – вообще без шансов. Пусть выносят. Овечкин молодец. Классный сезон, 31 гол, проснулся во второй половине – все круто. Но «Вашингтон» – нет. Не хочу и не верю», — считает Майков.

«Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, выйдя в плей-офф с разностью заброшенных и пропущенных шайб -37, в то время как «Рейнджерс» выиграли «Президентс Трофи» за первое место в регулярном чемпионате. В первом матче серии плей-офф ньюйоркцы одержали победу со счетом 4:1.

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