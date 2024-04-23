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Футболиста дисквалифицировали за объятия с болельщицей во время матча

Вратаря Хоссейни дисквалифицировали на один матч за объятия с болельщицей

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Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Вратарь клуба «Эстегляль» и сборной Ирана по футболу Хоссейн Хоссейни был дисквалифицирован на один матч за объятие с болельщицей во время встречи 23‑го тура чемпионата страны с клубом «Алюминий Арак». Об этом сообщает RMC Sport.

Дело в том, что законы в Иране запрещают мужчинам прикасаться к женщинам вне семейного круга. 31‑летний голкипер обнял болельщицу, которая выбежала на поле во время матча. Теперь Хоссейни помимо дисквалификации должен выплатить штраф в размере €4,4 тыс.

В январе 2022 года женщинам в Иране впервые за почти три года разрешили присутствовать на международном матче.

Хоссейни является игроком сборной Ирана (12 матчей). Он был участником последнего чемпионата мира, который проходил в Катаре в 2022 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее украинский футболист отверг предложение «Реала».

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