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Украинский футболист отверг предложение «Реала»

Голкипер «Реала» Лунин отверг новый контракт клуба и может перейти в «МЮ»

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Violeta Santos Moura/Reuters

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин не собирается подписывать новый контракт с испанским клубом. Об этом сообщает TodoFichajes.

Как утверждает источник, украинец отверг предложение клуба по новому контракту, несмотря на улучшенные условия по соглашению. Лунин не уверен в той роли, которую он будет играть в команде, и не хочет продолжать оставаться в тени Тибо Куртуа. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить голкиперу условия, значительно превосходящие предложение «Реала», а также пообещать украинцу роль первого номера в воротах команды. Текущий контракт Лунина с «Реалом» истекает через год.

Лунин защищает цвета «Реала» с 2018 года. Ранее он выступал на родине за «Днепр» и луганскую «Зарю». В текущем сезоне чемпионата Испании Лунин провел 20 матчей, пропустив 13 мячей.

После 32 матчей Ла Лиги «Реал», набрав 81 очко, продолжает возглавлять турнирную таблицу. 21 апреля «сливочные» обыграли «Барселону» со счетом 3:2. Лунин провел матч полностью.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в «Барселону».

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