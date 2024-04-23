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Гвардиола может вернуться в «Барселону»

Sport.es: «Барселона» рассматривает кандидатуры Гвардиолы на пост тренера

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Carl Recine/Reuters

Каталонская «Барселона» рассматривает на пост главного тренера команды наставника английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету, передает Sport.es.

По данным источника, «Барселона» надеялась, что удастся уговорить Хави остаться в клубе, но после вылета команды из Лиги чемпионов руководство команды сдержаннее рассматривает перспективы специалиста.

Ранее журналист Алекс Пинтанель рассказал, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта попЫТАЕТСЯ убедить Хави остаться в команде, но в руководстве клуба нет единого мнения по этому вопросу.

«Барселона» продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков. Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате, имея в активе 81 балл. Тройку лидеров замыкает «Жирона», у которой 68 очков.

Действующим чемпионом Испании является «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что матч «Барселоны» и «Реала» может быть переигран.

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