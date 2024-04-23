Известный тренер рассказал, как прервать гегемонию «Зенита»

Известный российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал факторы, которые обеспечивают постоянные чемпионства «Зениту». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» все равно одна такая команда в мегаполисе, а в Москве таких клубов много. Нельзя сказать, что факторы, влияющие на результат, этим ограничиваются. Здесь выиграть у «Зенита» можно только за счет более высокого уровня организации и построения учебно-тренировочного процесса. Под организацией понимается тщательный отбор игроков, работа с ними. Конечно же процесс подготовки, который зависит от тренера», — сказал Гаджиев.

«Зенит» сохранил свое преимущество в турнирной таблице в четыре очка после завершения 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 50 очков. У идущего на втором месте «Краснодара» 46 очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». В этом туре бело-голубые разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1.

«Зенит» становился чемпионом России последние пять сезонов подряд.

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