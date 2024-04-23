Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный тренер рассказал, как прервать гегемонию «Зенита»

Гаджиев: выиграть «Зенит» можно только за счет более высокого уровня организации

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Известный российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал факторы, которые обеспечивают постоянные чемпионства «Зениту». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» все равно одна такая команда в мегаполисе, а в Москве таких клубов много. Нельзя сказать, что факторы, влияющие на результат, этим ограничиваются. Здесь выиграть у «Зенита» можно только за счет более высокого уровня организации и построения учебно-тренировочного процесса. Под организацией понимается тщательный отбор игроков, работа с ними. Конечно же процесс подготовки, который зависит от тренера», — сказал Гаджиев.

«Зенит» сохранил свое преимущество в турнирной таблице в четыре очка после завершения 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 50 очков. У идущего на втором месте «Краснодара» 46 очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». В этом туре бело-голубые разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1.

«Зенит» становился чемпионом России последние пять сезонов подряд.

Ранее Аршавин рассказал, кого видит новым тренером «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами