Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капризов выбрал между Овечкиным и Кросби

Капризов об Овечкине и Кросби: выберу Саню. Потому что он соотечественник

close
100%
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» признался, что Сидни Кросби является одним из его любимых игроков.

«Кросби или Овечкин? Это вы специально задали, потому что я говорил в интервью, что Кросби мне нравится очень сильно? Не, я выберу Саню. Потому что соотечественник и я его знаю лично. Довольно-таки хорошо.

Но Кросби мне очень сильно нравится, как он играет. Это, наверное, один из моих самых любимых игроков, за которыми я следил и наблюдал долгое время», — сказал Капризов.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 75 матчей, отметившись 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

«Миннесота» с 86 набранными очками заняла 10-е место в Западной конференции. Команда не примет участие в плей-офф турнира.

Ранее игру российского хоккеиста в НХЛ назвали ужасным провалом.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами