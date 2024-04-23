Капризов выбрал между Овечкиным и Кросби

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» признался, что Сидни Кросби является одним из его любимых игроков.

«Кросби или Овечкин? Это вы специально задали, потому что я говорил в интервью, что Кросби мне нравится очень сильно? Не, я выберу Саню. Потому что соотечественник и я его знаю лично. Довольно-таки хорошо.

Но Кросби мне очень сильно нравится, как он играет. Это, наверное, один из моих самых любимых игроков, за которыми я следил и наблюдал долгое время», — сказал Капризов.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 75 матчей, отметившись 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

«Миннесота» с 86 набранными очками заняла 10-е место в Западной конференции. Команда не примет участие в плей-офф турнира.

Ранее игру российского хоккеиста в НХЛ назвали ужасным провалом.