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Стал известен фаворит розыгрыша Кубка Стэнли

Хоккеист Аймурзин назвал Кучерова залогом успеха «Тампы» в Кубке Стэнли

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин назвал команды с российскими хоккеистами в составе, которые, по его мнению, претендуют на победу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что Никита Кучеров может привести «Тампу» к победе.

«Если Кучеров будет также и в плей-офф забивать-отдавать, то наилучшие шансы на Кубок Стэнли у его команды. 50 процентов голов в регулярке за «Тампу» — показывает его уровень, он решает игру, результат. Поэтому среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, отдам предпочтение «Лайтнинг». Но и вратари будут решать: Василевский, Шестеркин», — считает Аймурзин.

Хоккеист также не исключил успешного выступления «Нью-Йорк Рейнджерс», лидером которых является Артемий Панарин. Он отметил хорошую форму игроков команды и интересный хоккей в их исполнении. Вместе с тем, Аймурзин напомнил, что в плей-офф «Рейнджерс» редко доходят до высоких стадий.

В стартовом туре первого раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» дома победили «Вашингтон» Александра Овечкина со счетом 4:1, Панарин стал автором одного из голов. В свою очередь, ассист Кучерова не помог «Тампе» победить «Флориду» — 2:3.

Ранее хоккеист Капризов назвал свою слабую сторону.

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