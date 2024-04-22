Хоккеист Капризов назвал свою слабую сторону

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов на Youtube-канале «Суперлига» признался, что буллиты являются его слабой стороной.

«Овертайм или буллиты? Овертайм, потому что на буллитах я слабый. Мне кажется, у каждого есть фишки, я свои до сих пор не могу придумать. У меня с буллитами всю жизнь была проблема», — сказал Капризов.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 75 матчей, отметившись 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» не попала в плей-офф. В турнирной таблице Западнй конференции команда заняла десятое место, набрав 86 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Капризов преодолел рубеж в 40 шайб за регулярный чемпионат НХЛ.