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Спартак Гогниев ответил Канчельскису, обозвавшему его дебилом

Спартак Гогниев заявил, что Андрей Канчельскис не отвечает за свои слова

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер владикавказской «Алании» и подмосковных «Химок» Спартак Гогниев осудил экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который в беседе с «Матч ТВ» назвал его «пародией» и «дебилом», а также заявил, что тот якобы «позорит» российских тренеров. Слова Гогниева приводит Legalbet.

«Лить грязь, не зная человека, и делать выводы — это неэтично, — сказал Гогниев. — Близко я Канчельскиса не знаю. Если бы он здесь сидел, я бы послушал, что он скажет, его аргументы. Но думаю, что там аргументов нет. Просто хайп».

Гогниев подчеркнул, что Канчельскис имеет право высказать свое мнение, но не касательно личностных характеристик человека, с которым он незнаком.

«Нужно отвечать за свои слова, если назвал кого-то дураком. А он иногда льет такие вещи, за которые просто не отвечает», — сказал Гогниев.

В настоящий момент Канчельскис работает тренером в кыргызском футбольном клубе «Мурас Юнайтед».

Гогниев после ухода из «Химок» в 2023 году не работал в профессиональном футболе.

Ранее Спартак Гогниев жестко высказался о Глушакове.

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